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"Лидер скулит, словно псина": УФСИН Бурятии выпустило клип о своей работе
Сотрудники УФСИН Бурятии записали клип о своей работе. В соцсетях видео вызвало неоднозначную реакцию: по сюжету одному из заключенных заламывают руки, а другому ставят на голову яблоко и стреляют в него из арбалета.
В пресс-службе ФСИН заявили, что в роли заключенных выступили действующие сотрудники ведомства, а сам ролик был снят для творческого конкурса.
За последний год широкую огласку получили сразу несколько случаев пыток в СИЗО и колониях. По данным Генпрокуратуры, сотрудники ФСИН незаконно применяют силу к заключенным в половине регионов России.
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14 мая 2019
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