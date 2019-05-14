"Лидер скулит, словно псина!": УФСИН Бурятии записало клип о своей работе
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"Лидер скулит, словно псина": УФСИН Бурятии выпустило клип о своей работе

Сотрудники УФСИН Бурятии записали клип о своей работе. В соцсетях видео вызвало неоднозначную реакцию: по сюжету одному из заключенных заламывают руки, а другому ставят на голову яблоко и стреляют в него из арбалета.

В пресс-службе ФСИН заявили, что в роли заключенных выступили действующие сотрудники ведомства, а сам ролик был снят для творческого конкурса.

За последний год широкую огласку получили сразу несколько случаев пыток в СИЗО и колониях. По данным Генпрокуратуры, сотрудники ФСИН незаконно применяют силу к заключенным в половине регионов России.

  • 14 мая 2019
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