"Почему вы все хотите иметь власть над нашими телами?" Запрет абортов в Алабаме
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"Почему вы все хотите иметь власть над нашими телами?" Реакция на запрет абортов в Алабаме

В американском штате Алабама почти полностью запретили аборты. Если губернатор подпишет закон, уголовным преступлением станет прерывание беременности даже в случае изнасилования.

Врачам грозит до 99 лет лишения свободы за проведение аборта. Их пациенток наказывать не будут.

На улицы городов вышли как недовольные, так и довольные новым законом женщины.

  • 16 мая 2019
Go to next video: Ирландцы проголосовали за легализацию абортов. Почему это важно?