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"Почему вы все хотите иметь власть над нашими телами?" Реакция на запрет абортов в Алабаме
В американском штате Алабама почти полностью запретили аборты. Если губернатор подпишет закон, уголовным преступлением станет прерывание беременности даже в случае изнасилования.
Врачам грозит до 99 лет лишения свободы за проведение аборта. Их пациенток наказывать не будут.
На улицы городов вышли как недовольные, так и довольные новым законом женщины.
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16 мая 2019
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