Подкаст “Что это было”: кто против чего протестует в Екатеринбурге?
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Подкаст “Что это было”: кто и против чего протестует в Екатеринбурге?

В Екатеринбурге неделю не стихают массовые выступления против строительства храма в сквере в центре города. Редактор региональной сети Русской службы Би-би-си Александра Зайцева рассказала ведущему подкаста "Что это было" Севе Бойко, как ей удалось спрогнозировать акции протеста в столице Урала и при чем тут большевики, Уральская республика и Ельцин.

Подкаст также можно слушать в BBC iPlayer, в подкастах Apple, в Overcast и на других платформах.

  • 18 мая 2019
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