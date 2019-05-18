Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Подкаст “Что это было”: кто и против чего протестует в Екатеринбурге?
В Екатеринбурге неделю не стихают массовые выступления против строительства храма в сквере в центре города. Редактор региональной сети Русской службы Би-би-си Александра Зайцева рассказала ведущему подкаста "Что это было" Севе Бойко, как ей удалось спрогнозировать акции протеста в столице Урала и при чем тут большевики, Уральская республика и Ельцин.
Подкаст также можно слушать в BBC iPlayer, в подкастах Apple, в Overcast и на других платформах.
-
18 мая 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне