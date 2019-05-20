Кардиган Гвардиолы, клюшка Бэйла, медали ЦСКА и путевка "Краснодара"
Media playback is unsupported on your device
Видео

Требл "Ман Сити", перспективы Гвардиолы, трансферная лихорадка и успехи российских клубов

В шестом выпуске подкаста “Разговоры с арбитром” Лиза Фохт, Витя Нехезин и Сева Бойко рассуждают о перспективах “Манчестер Сити”, открывают трансферное окно, а также спорят об успехах баскетбольного ЦСКА и футбольного “Краснодара”.

Вы можете загрузить подкаст и подписаться - здесь.

Подкаст "Разговоры с арбитром" можно также слушать в iPodcasts и в Overcast.

Свою критику и предложения присылайте нам по адресу russian@bbc.co.uk.

  • 20 мая 2019
Go to next video: По ту сторону забора: как стройка храма в Екатеринбурге разделила город