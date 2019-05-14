Екатеринбург: собор, забор и "позор". Столкновения из-за сквера
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Екатеринбург: собор, забор и "позор". Столкновения из-за сквера

В центре Екатеринбурга проходят стихийные акции в защиту сквера, на месте которого власти хотят построить храм.

Эта акция переросла в столкновение с охраной и приехавшими им на помощь бойцами академии единоборств Русской медной компании, финансирующей этот проект. Мы поговорили со сторонниками и противниками строительства храма.

  • 14 мая 2019
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