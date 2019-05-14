В Екатеринбурге тысячи людей митингуют против строительства храма
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В Екатеринбурге тысячи людей митингуют против строительства храма

Власти Екатеринбурга планируют построить храм Святой Екатерины к 300-летию города. Но многие жители против - они хотят сохранить сквер, на месте которого собираются построить храм.

Ночью 13 мая парк огородили забором, тогда тысячи людей вышли на стихийный митинг в знак протеста против начала строительства.

  • 14 мая 2019
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