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В Екатеринбурге тысячи людей митингуют против строительства храма
Власти Екатеринбурга планируют построить храм Святой Екатерины к 300-летию города. Но многие жители против - они хотят сохранить сквер, на месте которого собираются построить храм.
Ночью 13 мая парк огородили забором, тогда тысячи людей вышли на стихийный митинг в знак протеста против начала строительства.
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14 мая 2019
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