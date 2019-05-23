История женщины, которая 30 лет записывала теленовости
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30 лет и 70 000 видеокасет: история женщины, которая посвятила жизнь записи телеэфиров

Мэрион Стоукс начала записывать новости на видео в конце 1970-х. Она верила, что подобный архив поможет людям лучше разобраться в политике и в том, как работают новостные медиа.

История Мэрион легла в основу документального фильма "Recorder: The Marion Stokes Project". А вот ее сын считает, что такое увлечение было видом маниакального накопительства - правда, с позитивными проявлениями.

  • 23 мая 2019
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