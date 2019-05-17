"Сначала тюрьма, потом администрация": как националист Демушкин стал главой Барвихи
В мае временно исполняющим обязанности главы подмосковной Барвихи - одного из самых элитных поселков России - стал Дмитрий Демушкин. Националист вышел из тюрьмы только в феврале 2019 года: ранее его признали виновным в экстремизме.
Глава Одинцовского района, куда входит Барвиха, считает назначение Демушкина незаконным. Бывший и.о. главы администрации поселка Герман Потапчук забаррикадировался в администрации, однако сам утверждает, что просто работает в штатном режиме. Несмотря на это местные коммунисты, пригласившие националиста на работу, не собираются отступать.
Русская служба Би-би-си съездила в Барвиху, чтобы поговорить с участниками конфликта и увидеть, чем Дмитрий Демушкин занимается на новом посту.
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17 мая 2019
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