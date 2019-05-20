Пять главных моментов инаугурации Владимира Зеленского
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"Буду делать все, чтобы вы не плакали": главное с инаугурации Зеленского

20 мая Владимир Зеленский офциально вступил в должность президента Украины. На прошедших выборах он обогнал прошлого президента Петра Порошенко, набрав более 70% голосов.

Перед инаугурацией Зеленский успел сделать селфи, а во время самой церемонии - запретить вешать свои портреты в кабинетах чиновников. Эти и другие яркие моменты инаугурации - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 20 мая 2019
Go to next video: Инаугурации на Украине и в России: в чем отличия?