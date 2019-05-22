Фанаты "Игры Престолов" - о последней серии: ожидания и реальность
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Фанаты "Игры престолов" - о последней серии: ожидания и реальность

20 мая на московском стадионе "РЖД Арена" прошел показ финальной серии "Игры престолов". На трибунах собрались более 10 тысяч поклонников сериала, эпизод показывали на 20-метровом экране.

Кажется, фанаты сериала ожидали от последней серии большего. Русская служба Би-би-си отправилась на стадион, чтобы узнать их впечатления сразу после просмотра.

  • 22 мая 2019
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