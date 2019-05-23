Дома в Оклахоме буквально повисли в воздухе из-за наводнения
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Дома в Оклахоме буквально повисли в воздухе из-за наводнения

В американском штате Оклахома из-за непогоды река Симаррон вышла из берегов. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома, которые буквально повисли в воздухе.

Власти предсказывают еще большее повышение уровня воды в ближайшие дни. В штате проходит массовая эвакуация жителей.

  • 23 мая 2019
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