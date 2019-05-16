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"Я рад вернуться". Сергей Лазарев о "Евровидении", ЛГБТ-сообществе и сыне
Певец Сергей Лазарев второй раз представляет Россию на конкурсе "Евровидение". 16 мая он споет в полуфинале песню Scream, написанную вместе с Филиппом Киркоровым.
В 2016 году Лазарев занял на конкурсе третье место.
Корреспондент Би-би-си Бен Тавенер узнал у Лазарева, каково это - пытаться покорить "Евровидение" во второй раз, поддерживает ли он ЛГБТ-сообщество и как относится к соцсетям.
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16 мая 2019
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