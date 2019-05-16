Сергей Лазарев: про ЛГБТ-сообщество, соцсети и сына
Media playback is unsupported on your device
Видео

"Я рад вернуться". Сергей Лазарев о "Евровидении", ЛГБТ-сообществе и сыне

Певец Сергей Лазарев второй раз представляет Россию на конкурсе "Евровидение". 16 мая он споет в полуфинале песню Scream, написанную вместе с Филиппом Киркоровым.

В 2016 году Лазарев занял на конкурсе третье место.

Корреспондент Би-би-си Бен Тавенер узнал у Лазарева, каково это - пытаться покорить "Евровидение" во второй раз, поддерживает ли он ЛГБТ-сообщество и как относится к соцсетям.

  • 16 мая 2019
Go to next video: "Почему вы все хотите иметь власть над нашими телами?" Реакция на запрет абортов в Алабаме