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Видео
Как спасали мойщиков окон на вершине небоскреба в США
Два мойщика окон застряли в подъемнике, который потерял управление на самом верху небоскреба в Оклахома-Сити.
Люлька раскачивалась из стороны в сторону и разбила несколько окон.
Затем на месте появились спасатели, которые смогли стабилизировать подъемник, опустить его на крышу и эвакуировали людей.
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26 мая 2019
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