Как спасали мойщиков окон, которые застряли на высоте в подъемнике
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Как спасали мойщиков окон на вершине небоскреба в США

Два мойщика окон застряли в подъемнике, который потерял управление на самом верху небоскреба в Оклахома-Сити.

Люлька раскачивалась из стороны в сторону и разбила несколько окон.

Затем на месте появились спасатели, которые смогли стабилизировать подъемник, опустить его на крышу и эвакуировали людей.

  • 26 мая 2019
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