Грампи Кэт умерла: неизвестные факты о кошке-меме
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Грампи Кэт умерла: неизвестные факты о кошке-меме

Грампи Кэт, известная во всем мире кошка-мем, умерла в возрасте семи лет.

Родившаяся в Аризоне с карликовостью и неправильным прикусом, она зарабатывала больше многих звезд.

Русская служба Би-би-си собрала факты о знаменитой кошке.

  • 17 мая 2019
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