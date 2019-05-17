Грампи Кэт умерла: неизвестные факты о кошке-меме

"Сначала тюрьма, потом администрация": как националист Демушкин стал главой Барвихи

Дмитрий Демушкин лишь недавно вышел из тюрьмы, но уже возглавил один из самых элитных послеков России. Би-би-си съездила в Барвиху, чтобы поговорить с националистом и теми, кто не доволен его назначением.