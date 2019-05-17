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Грампи Кэт умерла: неизвестные факты о кошке-меме
Грампи Кэт, известная во всем мире кошка-мем, умерла в возрасте семи лет.
Родившаяся в Аризоне с карликовостью и неправильным прикусом, она зарабатывала больше многих звезд.
Русская служба Би-би-си собрала факты о знаменитой кошке.
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17 мая 2019
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