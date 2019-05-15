Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Ровшан Аскеров о Мхитаряне, Клоппе и матче "Арсенал"-"Челси" в Баку
Юрген Клопп, наставник клуба "Ливерпуль", который сыграет в финале Лиги Европы, сказал, что не знает, что ели на завтрак люди, которые принимали решение провести финал в Баку. По его словам это решение безответственное.
Как в Баку реагируют на критику британцев и власти, и болельщики, - рассказывает знаток клуба "Что? Где? Когда?" бакинец Ровшан Аскеров.
-
15 мая 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне