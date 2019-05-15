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Автор поста о "сказочном Путине": больше материться не буду
Фермера из Вологодской области Юрия Шадрина могут наказать за фразу с фамилией президента России и матерным словом.
Мы связались Шадриным и спросили его, зачем он написал пост про Владимира Путина.
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15 мая 2019
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