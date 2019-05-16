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Ройзман о протестах в Екатеринбурге: губернатор начал пугать людей
В сквер возле театра драмы в Екатеринбурге вновь пришли протестующие, несмотря на довольно жесткие и массовые задержания накануне.
Место под стройплощадку окружено двумя кольцами забора, а рядом дежурит ОМОН.
Бывший мэр города Евгений Ройзман рассказал в интервью Би-би-си о том, что он думает об этих протестах.
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16 мая 2019
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