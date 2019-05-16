Ройзман о протестах в Екатеринбурге: губернатор начал пугать людей
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Ройзман о протестах в Екатеринбурге: губернатор начал пугать людей

В сквер возле театра драмы в Екатеринбурге вновь пришли протестующие, несмотря на довольно жесткие и массовые задержания накануне.

Место под стройплощадку окружено двумя кольцами забора, а рядом дежурит ОМОН.

Бывший мэр города Евгений Ройзман рассказал в интервью Би-би-си о том, что он думает об этих протестах.

  • 16 мая 2019
Go to next video: ТВ-новости: власть о протестах в Екатеринбурге