Поддержал ли Ройзман строительство храма? Интервью с бывшим мэром Екатеринбурга
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Поддержал ли Ройзман строительство храма? Интервью с бывшим мэром Екатеринбурга

В Екатеринбурге уже несколько дней сотни людей протестуют против строительства храма на месте городского сквера, десятки были задержаны.

Русская служба Би-би-си спросила у Евгения Ройзмана, правда ли будучи мэром города он выступал за храм и что его связывает с бизнесменом Игорем Алтушкиным, одним из главных инициаторов стройки.

  • 16 мая 2019
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