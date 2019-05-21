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Рэп в библиотеке: как прошел концерт Gone.Fludd в Ленинке
В Библиотеке имени Ленина в Москве 19 мая прошел концерт рэпера Gone.Fludd. Правда, чтобы послушать рэпера, школьникам и студентам пришлось сперва написать сочинение о хип-хопе.
Как к этому отнеслись гости концерта и сотрудники Ленинки, откуда взялась идея такого мероприятия и можно ли все-таки шуметь в библиотеке, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.
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21 мая 2019
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