Сочинение о рэпе и концерт Gone.Fludd в Библиотеке им. Ленина
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Рэп в библиотеке: как прошел концерт Gone.Fludd в Ленинке

В Библиотеке имени Ленина в Москве 19 мая прошел концерт рэпера Gone.Fludd. Правда, чтобы послушать рэпера, школьникам и студентам пришлось сперва написать сочинение о хип-хопе.

Как к этому отнеслись гости концерта и сотрудники Ленинки, откуда взялась идея такого мероприятия и можно ли все-таки шуметь в библиотеке, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.

  • 21 мая 2019
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