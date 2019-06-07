"В едином порыве любим президента": участники ПМЭФ угадывают рейтинг Путина
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"В едином порыве любим президента": участники ПМЭФ угадывают рейтинг Путина

В конце мая ВЦИОМ сообщил, что рейтинг Владимира Путина достиг рекордно низкой отметки - 31,7%. Вместе с рейтингом президента снизился и уровень доверия к власти. В свете произошедшего ВЦИОМ сменил методику измерения и подсчета. Так рейтинг президента вырос до 72,3%.

Корреспондент Би-би-си Пётр Козлов спросил у чиновников и политиков, приехавших на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), как они относятся к этому явлению, а также предложил угадать из предложенных цифр - курса евро, цены барреля нефти и рейтинга Путина - уровень популярности президента.

  • 7 июня 2019
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