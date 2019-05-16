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ТВ-новости: власть о протестах в Екатеринбурге
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 16 мая:
- Что думает о протестах в своем городе Евгений Ройзман и что происходило в сквере сегодня.
- В Верховную Раду идет лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук. А его коллега по шоу-бизнесу Владимир Зеленский станет президентом Украины 20 мая и сможет распустить парламент.
- Российский певец Сергей Лазарев - второй раз на "Евровидении". Он рассказал о том, каким видит будущее ЛГБТ-сообщества в России.
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16 мая 2019
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