Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Фермер со Шпицбергена: как выращивать овощи в полярную ночь и зачем это нужно?
Фермер Бен Видмар живет в одном из самых северных городов в мире - Лонгйир, это норвежское поселение на архипелаге Шпицберген.
Полярная ночь здесь длится четыре месяца и в это время очень холодно.
Суровые условия не помешали Бену создать свой бизнес, цель которого - накормить весь город едой местного производства.
-
21 мая 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне