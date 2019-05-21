Фермер со Шпицбергена: как выращивать овощи в полярную ночь и зачем это нужно?
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Фермер со Шпицбергена: как выращивать овощи в полярную ночь и зачем это нужно?

Фермер Бен Видмар живет в одном из самых северных городов в мире - Лонгйир, это норвежское поселение на архипелаге Шпицберген.

Полярная ночь здесь длится четыре месяца и в это время очень холодно.

Суровые условия не помешали Бену создать свой бизнес, цель которого - накормить весь город едой местного производства.

  • 21 мая 2019
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