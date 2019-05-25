Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Рысь застряла на столбе. Как спасли животное?
В одном из городов штата Флорида в США рыжая рысь застряла на опорном столбе. Защитники природы решили помочь животному, но, как выяснилось, рысь в этом не нуждалась.
Чтобы спасти животное, пришлось даже отключить электричество.
Рысь пытались подтолкнуть вниз, но она сделала все по-своему.
-
25 мая 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне