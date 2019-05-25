Рысь, которую не нужно спасать
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Рысь застряла на столбе. Как спасли животное?

В одном из городов штата Флорида в США рыжая рысь застряла на опорном столбе. Защитники природы решили помочь животному, но, как выяснилось, рысь в этом не нуждалась.

Чтобы спасти животное, пришлось даже отключить электричество.

Рысь пытались подтолкнуть вниз, но она сделала все по-своему.

  • 25 мая 2019
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