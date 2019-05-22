В Австралии на видео попал момент падения метеорита
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Метеор размером с орех сгорел над Австралией

В нескольких городах южной части Австралии минувшей ночью наблюдали эффектное световое шоу в небе.

Астрономы утверждают, что такое свечение вызвал "кусок космической пыли".

По размеру объект был не больше ореха.

  • 22 мая 2019
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