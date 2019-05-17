ТВ-новости: Забор или сквер?
Media playback is unsupported on your device
Видео

ТВ-новости: Забор или сквер?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 17 мая:

  • Забору - быть, а храму? Власти Екатеринбурга решают, кто будет опрашивать жителей о судьбе сквера, но сносить символ разобщенности горожан пока не собираются.
  • Григорий Явлинский в интервью Би-би-си о Навальном, путинской России и себе как носителе либеральных ценностей.
  • Нерадужное настроение. Каминг-аут гей-пары из Беларуси, где любви к гомосексуалам не питают.
  • 17 мая 2019
Go to next video: Отец Максим Миняйло: храм, как бомж, 10 лет гоняется по Екатеринбургу