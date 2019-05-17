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ТВ-новости: Забор или сквер?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 17 мая:
- Забору - быть, а храму? Власти Екатеринбурга решают, кто будет опрашивать жителей о судьбе сквера, но сносить символ разобщенности горожан пока не собираются.
- Григорий Явлинский в интервью Би-би-си о Навальном, путинской России и себе как носителе либеральных ценностей.
- Нерадужное настроение. Каминг-аут гей-пары из Беларуси, где любви к гомосексуалам не питают.
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17 мая 2019
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