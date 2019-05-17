Священник: храм 10 лет гоняется по Екатеринбургу, как бомж
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Отец Максим Миняйло: храм, как бомж, 10 лет гоняется по Екатеринбургу

В Екатеринбурге продолжаются протесты против строительства храма. Более тридцати человек арестовано.

Во время протестов к защитникам сквера выходил екатеринбургский священник - отец Максим Миняйло.

Он рассказал, зачем приходит в сквер и как относится к обвинениям в адрес епархии.

  • 17 мая 2019
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