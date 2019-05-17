Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Отец Максим Миняйло: храм, как бомж, 10 лет гоняется по Екатеринбургу
В Екатеринбурге продолжаются протесты против строительства храма. Более тридцати человек арестовано.
Во время протестов к защитникам сквера выходил екатеринбургский священник - отец Максим Миняйло.
Он рассказал, зачем приходит в сквер и как относится к обвинениям в адрес епархии.
-
17 мая 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне