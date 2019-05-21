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Храмы раздора: теперь в Петербурге, Челябинске и Красноярске
История с храмом в Екатеринбурге - не уникальная для России. Строительство церквей сразу в нескольких российских городах заморожено.
В Ульяновске жители протестуют против строительства храма Александра Невского в парковой зоне, в Красноярске мэр города приостановил строительство двух храмов из-за того, что строительство предполагалось - так же как и в Екатеринбурге и Ульяновске - в парковой зоне.
В Санкт-Петербурге возмущение вызвало строительство храма в Южно-Приморском парке.
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21 мая 2019
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