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Ту-134 совершил последний рейс. Почему он был таким надежным самолетом?
Ту-134 - самолет средней и малой дальности - совершил сегодня свой последний полет - из Мирного в Нососибирск, где останется навсегда - в музее авиации. Ведущий инженер "Аэрофлота" Сергей Прищепо рассказал, почему эти самолеты славились своей надежностью.
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22 мая 2019
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