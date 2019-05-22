Последний рейс Ту-134: почему он был надежным самолетом
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Ту-134 совершил последний рейс. Почему он был таким надежным самолетом?

Ту-134 - самолет средней и малой дальности - совершил сегодня свой последний полет - из Мирного в Нососибирск, где останется навсегда - в музее авиации. Ведущий инженер "Аэрофлота" Сергей Прищепо рассказал, почему эти самолеты славились своей надежностью.

  • 22 мая 2019
Go to next video: ТВ-новости: Ту-134 попрощался с небом