Россияне ЗА права геев
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Россияне стали относиться к геям и лесбиянкам спокойнее

Почти половина россиян - за равные права для геев и лесбиянок, выяснил "Левада-центр".

Социолог Денис Волков объясняет, как это соотносится с другим результатом опроса - что россияне в массе своей относятся к ЛГБТ все равно негативно.

Также мы поговорили о равноправии и сексуальной ориентации с людьми на улицах Москвы.

  • 23 мая 2019
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