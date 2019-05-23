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Россияне стали относиться к геям и лесбиянкам спокойнее
Почти половина россиян - за равные права для геев и лесбиянок, выяснил "Левада-центр".
Социолог Денис Волков объясняет, как это соотносится с другим результатом опроса - что россияне в массе своей относятся к ЛГБТ все равно негативно.
Также мы поговорили о равноправии и сексуальной ориентации с людьми на улицах Москвы.
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23 мая 2019
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