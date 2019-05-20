Инаугурации на Украине и в России: в чем отличия?
Media playback is unsupported on your device
Видео

Инаугурации на Украине и в России: в чем отличия?

20 мая на Украине проходит инаугурация нового президента - комика Михаил Зеленский.

Русская служба Би-би-си сравнила, чем отличаются официальные церемонии вступления в должность президентов на Украине и в России.

  • 20 мая 2019
Go to next video: Пять фактов о Владимире Зеленском