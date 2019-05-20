Инаугурации на Украине и в России: в чем отличия?

Отец Максим Миняйло: храм, как бомж, 10 лет гоняется по Екатеринбургу

В Екатеринбурге продолжаются протесты против строительства храма. Более тридцати человек арестованы. Во время протестов к защитникам сквера выходил екатеринбургский священник - отец Максим Миняйло. Он рассказал в интервью, зачем приходит в сквер и как относится к обвинениям в адрес епархии.