По ту сторону забора: как стройка храма в Екатеринбурге разделила город
В Екатеринбурге тысячи людей на протяжении недели протестовали против строительства храма. Власти отвели для него место в самом центре города - сейчас там находится любимый горожанами сквер.
За эти дни забор, которым окружили место стройки, не раз сносили протестующие. На защиту будущего храма вышли не только верующие, но и борцы местной Академии единоборств. За все дни протеста задержали более ста человек.
После того как протесты прокомментировал Владимир Путин, в Екатеринбурге решили провести опрос горожан. Стройку пока заморозили, а забор раздора решили убрать.
Русская служба Би-би-си съездила в Екатеринбург и поговорила с теми, кто выступает за и против храма, а также с представителем Фондом святой Екатерины, который курирует строительство.
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20 мая 2019