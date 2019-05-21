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Мужчина забрался на Эйфелеву башню. Его уговорили слезть только через шесть часов
В понедельник, 20 мая, на Эйфелеву башню забрался мужчина. На уровне второй площадки Эйфелевой башни он перелез на внешнюю часть конструкции, а затем добрался до третьей площадки.
На высоте 273 метров мужчина провел более шести часов. Спустить его смогли уговорить спасатели. Сейчас он находится под стражей.
Радиостанция Europe 1 и телеканал BFMTV со ссылкой на источники сообщают, что у мужчина - гражданин России, а во Франции он просил убежища. В посолстве России заявили, что не располагают данными о гражданстве задержанного.
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21 мая 2019
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