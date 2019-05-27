Как живет Шиес - одна из самых скандальных строек России. Фильм Би-би-си
На Шиесе - маленькой железнодорожной станции в Архангельской области - уже девять месяцев круглосуточно дежурят активисты. Этих людей не останавливает необходимость жить в палатках в жару и холод, а их сторонники по всей области уже не раз выходили на несогласованные многотысячные митинги.
Все дело в полигоне, который решили построить здесь для мусора от московской реновации. Местные власти видят в этом серьезные инвестиции в областной бюджет, застройщик - возможность заработать и создать новые рабочие места, а местные жители - угрозу уникальной северной природе.
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Русская служба Би-би-си отправилась на Шиес, чтобы увидеть быт активистов посреди тайги и узнать, что о протестах думают рабочие одной из самых скандальных строек страны.
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27 мая 2019