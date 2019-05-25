Подкаст “ Что это было”: как президент Зеленский изменил Украину?
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Подкаст "Что это было": как президент Зеленский изменил Украину?

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В новом эпизоде подкаста "Что это было?" киевский корреспондент Би-би-си Святослав Хоменко рассказывает ведущей Елизавете Сурначевой о первых победах и неудачах нового главы государства.

Подкаст также можно слушать в BBC iPlayer, в подкастах Apple, в Overcast и на других платформах.

  • 25 мая 2019
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