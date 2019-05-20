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ТВ-новости: как Зеленский стал президентом Украины
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 20 мая:
- Пришел,увидел, распустил. Владимир Зеленский принял присягу в Верховной Раде и попросил депутатов на выход.
- "Спикеров делать из этих людей". Журналисты издания "Коммерсант" массово увольняются из-за статьи о Валентине Матвиенко.
- Снести нельзя оставить. В Екатеринбурге решили снести забор.
- "Железный трон" на "Винзаводе". В Москве фанаты сериала "Игра престолов" готовятся к показу последней серии культового сериала.
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20 мая 2019
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