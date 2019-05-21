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Как защитники животных спасают аистов от пожаров
На камеру видеонаблюдения в Амурской области попали кадры, на которых дальневосточный аист остается в гнезде, несмотря на бушующий на земле пожар. Птице повезло - ее гнездо находится высоко на линиях электропередач.
Зоозащитники рассказывают, что на Дальнем Востоке ежегодно в пожарах сгорают около десятка гнезд. Как WWF и местные организации спасают редкий вид птиц, Русской службе Би-би-си рассказала координатор проектов по особо охраняемым природным территориям.
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21 мая 2019
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