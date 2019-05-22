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Джексон, Ганди и Плисецкая: как художник превращает историю в граффити
Бразильский художник Эдуардо Кобра рисует муралы с изображением исторических личностей и знаменательных мест. Его картины красуются на домах в десятках городов, в том числе и в Москве, с балериной Майей Плисецкой.
Среди других его работ - граффити с Анной Франк в Амстердаме, Майклом Джексоном в Нью-Йорке и Махатмой Ганди в Мумбаи.
Эдурадо Кобра рисует с 12 лет и говорит, что таким образом пытается восполнить собственные проблемы в образовании.
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22 мая 2019
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