Художник, превращающий историю в граффити
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Джексон, Ганди и Плисецкая: как художник превращает историю в граффити

Бразильский художник Эдуардо Кобра рисует муралы с изображением исторических личностей и знаменательных мест. Его картины красуются на домах в десятках городов, в том числе и в Москве, с балериной Майей Плисецкой.

Среди других его работ - граффити с Анной Франк в Амстердаме, Майклом Джексоном в Нью-Йорке и Махатмой Ганди в Мумбаи.

Эдурадо Кобра рисует с 12 лет и говорит, что таким образом пытается восполнить собственные проблемы в образовании.

  • 22 мая 2019
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