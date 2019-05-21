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ТВ-новости: как в России спорят о строительстве храмов
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 21 мая:
- Забор раздора в Екатеринбурге снесли. А в Санкт-Петербурге поставили. Наш корреспондент увидел, как жители северной столицы защищают парк от церкви.
- "Второй этап революции". Пашинян призвал сторонников не блокировать суды.
- Рада - на выход. Владимир Зеленский объявил о досрочных выборах в парламент 21 июля. А мы спросили лондонских портных не о политике, а о стиле нового президента Украины.
- "Жить надо, помня о смерти". На 71-м году жизни скончался легендарный гонщик Ники Лауда.
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21 мая 2019
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