ТВ-новости: в России спорят о строительстве храмов
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ТВ-новости: как в России спорят о строительстве храмов

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 21 мая:

  • Забор раздора в Екатеринбурге снесли. А в Санкт-Петербурге поставили. Наш корреспондент увидел, как жители северной столицы защищают парк от церкви.
  • "Второй этап революции". Пашинян призвал сторонников не блокировать суды.
  • Рада - на выход. Владимир Зеленский объявил о досрочных выборах в парламент 21 июля. А мы спросили лондонских портных не о политике, а о стиле нового президента Украины.
  • "Жить надо, помня о смерти". На 71-м году жизни скончался легендарный гонщик Ники Лауда.
  • 21 мая 2019
Go to next video: Храмы раздора: теперь в Петербурге, Челябинске и Красноярске