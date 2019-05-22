ТВ-новости: Ту-134 попращался с небом
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ТВ-новости: Ту-134 попрощался с небом

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 22 мая:

  • Ультиматум Анкаре. США требуют от Турции отказаться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Почему Эрдоган не торопится прислушаться к своим партнерам по НАТО.
  • Ту-134 приземлился. Навсегда. Легендарный советский самолет совершил свой последний полет.
  • Матч-пойнт Виктории Азаренко. Бывшая первая ракетка мира рассказала Би-би-си о тяжелом возвращении в большой спорт после рождения ребенка.
  • 22 мая 2019
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