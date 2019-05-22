ТВ-новости: Ту-134 попрощался с небом

Последний рейс Ту-134: почему он был таким надежным самолетом?

Ту-134 - самолет средней и малой дальности - совершил сегодня свой последний полет - из Мирного в Нососибирск, где останется уже навсегда - в музее авиации. Ведущий инженер "Аэрофлота" Сергей Прищепо рассказал, почему эти самолеты славились своей надежностью.