"Я счастливый человек": Хранитель забытой музыки

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Когда-то Сергей Плотников не мог представить, что его жизнь будет связана с музыкой. В разное время он работал в школе-интернате для детей-сирот в Воронеже и риелтором в Москве.

Но уже больше 10 лет его профессия - давать новую жизнь старинным русским инструментам в "Музее забытой музыки" в Воронеже. По историческим и археологическим источникам Сергей воссоздал больше 80 музыкальных инструментов, и теперь рассказывает о них всех желающим.

"Иногда я провожу по 15 экскурсий в день. На всех инструментах, которые я делаю, я играю. Немножко. Так что я себя называю скорее инструментоведом и музыкантом поневоле".

Об этой небольшой комнате в местном дворце культуры знают далеко не все жители города, но приезжают в музей энтузиасты со всей России.

"Я мечтаю, чтобы такой музей был в каждом городе", - говорит Сергей.

Продюсер: Диана Мунасипова

Оператор: Владимир Комиссаров