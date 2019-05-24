"Я счастливый человек". Хранитель забытой музыки
Когда-то Сергей Плотников не мог представить, что его жизнь будет связана с музыкой. В разное время он работал в школе-интернате для детей-сирот в Воронеже и риелтором в Москве.
Но уже больше 10 лет его профессия - давать новую жизнь старинным русским инструментам в "Музее забытой музыки" в Воронеже. По историческим и археологическим источникам Сергей воссоздал больше 80 музыкальных инструментов, и теперь рассказывает о них всех желающим.
"Иногда я провожу по 15 экскурсий в день. На всех инструментах, которые я делаю, я играю. Немножко. Так что я себя называю скорее инструментоведом и музыкантом поневоле".
Об этой небольшой комнате в местном дворце культуры знают далеко не все жители города, но приезжают в музей энтузиасты со всей России.
"Я мечтаю, чтобы такой музей был в каждом городе", - говорит Сергей.
Продюсер: Диана Мунасипова
Оператор: Владимир Комиссаров
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24 мая 2019