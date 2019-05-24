"Коктейль Молокова": как милкшейк стал политическим оружием против правых

Россияне стали относиться к геям и лесбиянкам спокойнее

Почти половина россиян - за равные права для геев и лесбиянок, выяснила "Левада-центр". Социолог Денис Волков объясняет, как это соотносится с другим результатом опроса - что россияне в массе своей относятся к ЛГБТ все равно негативно.