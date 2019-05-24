"Коктейль Молокова": как милкшейк стал оружием против правых политиков
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"Коктейль Молокова": как милкшейк стал политическим оружием против правых

За последний месяц правые политики несколько раз попадали под "обстрел" активистов и недовольного электората.

Карл Бенджамин из партии "Юкип", Найджел Фарадж из "Партии брексита" и националист Томми Робинсон были облиты коктейлями.

Почему именно молочные коктейли выбраны орудием для борьбы с правыми? Отвечаем.

  • 24 мая 2019
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