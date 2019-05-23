Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Дом на колесах и с собаками. Необычная погоня в Лос-Анджелесе
В Лос-Анджелесе полиция полчаса пыталась остановить дом на колесах, угнанный 40-летней женщиной. Машина спровоцировала шесть ДТП, три человека пострадали.
В фургоне оказались две собаки.
Одна из них выпрыгнула из окна во время погони и чудом осталась жива.
-
23 мая 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне