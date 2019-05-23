Дом на колесах и с собаками. Необычная погоня в Лос-Анджелесе
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Дом на колесах и с собаками. Необычная погоня в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе полиция полчаса пыталась остановить дом на колесах, угнанный 40-летней женщиной. Машина спровоцировала шесть ДТП, три человека пострадали.

В фургоне оказались две собаки.

Одна из них выпрыгнула из окна во время погони и чудом осталась жива.

  • 23 мая 2019
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