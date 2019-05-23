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"Много факапов". Владимир Зеленский поговорил с молодежью
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на молодежном инновационном форуме в Киеве. Он много шутил со сцены и использовал непривычные для политиков выражения.
Зеленский много критиковал чиновников и призывал к развитию современных технологий.
- Зеленский провел первые назначения. Кто эти люди?
- Партия Зеленского встала под знамена либертарианства. Что думают об этом либертарианцы?
Инаугурация Владимира Зеленского состоялась 21 мая.
Уже на следующий день петиция о его отставке на сайте президента Украины собрала более 25 тысяч голосов - это порог, необходимый для рассмотрения.
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23 мая 2019
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