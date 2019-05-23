"Много факапов". Владимир Зеленский поговорил с молодежью
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"Много факапов". Владимир Зеленский поговорил с молодежью

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на молодежном инновационном форуме в Киеве. Он много шутил со сцены и использовал непривычные для политиков выражения.

Зеленский много критиковал чиновников и призывал к развитию современных технологий.

Инаугурация Владимира Зеленского состоялась 21 мая.

Уже на следующий день петиция о его отставке на сайте президента Украины собрала более 25 тысяч голосов - это порог, необходимый для рассмотрения.

  • 23 мая 2019
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