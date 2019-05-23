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ТВ-новости: Паб и церкви: где голосуют британцы
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 23 мая:
- По дороге разочарований... в Страсбург и Брюссель. Британия голосует на выборах в Европейский парламент, так и не сумев покинуть ЕС.
- Почти половина россиян за равные права для ЛГБТ. Но большинство геев не любит и не хочет с ними жить по соседству.
- Мы познакомимся с британским актером, который играет русских - в основном плохих русских.
- Черная метка для Huawei. Возникнут ли у лидера по продажам смартфонов в России проблемы из-за американских запретов?
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23 мая 2019
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