ТВ-новости: Паб и церкви: где голосуют британцы
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ТВ-новости: Паб и церкви: где голосуют британцы

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 23 мая:

  • По дороге разочарований... в Страсбург и Брюссель. Британия голосует на выборах в Европейский парламент, так и не сумев покинуть ЕС.
  • Почти половина россиян за равные права для ЛГБТ. Но большинство геев не любит и не хочет с ними жить по соседству.
  • Мы познакомимся с британским актером, который играет русских - в основном плохих русских.
  • Черная метка для Huawei. Возникнут ли у лидера по продажам смартфонов в России проблемы из-за американских запретов?
  • 23 мая 2019
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