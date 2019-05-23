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Самые неожиданные избирательные участки Британии
В Британии проходят выборы в Европарламент.
Во многих странах голосование проводится в школах, но в Британии избирательными участками могут служить и церкви, мельницы и, да, пабы.
Корреспондент Русской службы Би-би-си Юри Вендик побывал в одном из пабов-участков на юге Лондона.
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23 мая 2019
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