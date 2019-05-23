Самые неожиданные избирательные участки Британии
Media playback is unsupported on your device
Видео

Самые неожиданные избирательные участки Британии

В Британии проходят выборы в Европарламент.

Во многих странах голосование проводится в школах, но в Британии избирательными участками могут служить и церкви, мельницы и, да, пабы.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Юри Вендик побывал в одном из пабов-участков на юге Лондона.

  • 23 мая 2019
Go to next video: "Order!" Почему спикер британского парламента все время кричит?