Тереза Мэй уйдет в отставку с поста премьера-министра Великобритании
Media playback is unsupported on your device
Видео

Тереза Мэй об отставке: "Мне не удалось. Я пыталась три раза"

Тереза Мэй уйдет в отставку с поста премьера-министра Великобритании.

7 июня она покинет пост лидера Консервативной партии, а обязанности главы правительства будет исполнять до избрания нового лидера.

В конце своей речи Мэй расплакалась.

  • 24 мая 2019
Go to next video: Тереза - мем. Пять неловких моментов премьер-министра Британии