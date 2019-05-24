Предполагаемая дочь Путина стала кандидатом физико-математических наук
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Предполагаемая дочь Путина стала кандидатом наук. Что говорят о ее диссертации?

Екатерина Тихонова защищала кандидатску диссертацию на тему "Математические задачи коррекции активности вестибулярных механорецепторов" в МГУ им. Ломоносова. Никто из присутствовавших на защите не критиковал работу, а единственный ученый, у которого были вопросы к диссертации, не смог попасть на защиту.

Что думают о Екатерине Тихоновой и ее диссертации коллеги по научной сфере и обычные студенты мехмата МГУ, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.

  • 24 мая 2019
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