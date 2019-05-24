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ТВ-новости: Тереза Мэй ушла в слезах
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 24 мая:
- Тереза Мэй уходит в отставку с поста британского премьера.
- "Математические задачи коррекции активности вестибулярных механорецепторов". Как Катерина Тихонова, которую называют дочерью Путина, сдавала кандидатскую в МГУ.
- Мастер по созданию редких инструментов сыграл нам и рассказал, как хобби превратил в профессию.
- Кто боится "Суперджета"? Правда ли, что топ-менеджеры российских компаний не хотят летать на самолетах Сухого.
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24 мая 2019
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