ТВ-Новости: Тереза Мэй ушла в слезах
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ТВ-новости: Тереза Мэй ушла в слезах

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 24 мая:

  • Тереза Мэй уходит в отставку с поста британского премьера.
  • "Математические задачи коррекции активности вестибулярных механорецепторов". Как Катерина Тихонова, которую называют дочерью Путина, сдавала кандидатскую в МГУ.
  • Мастер по созданию редких инструментов сыграл нам и рассказал, как хобби превратил в профессию.
  • Кто боится "Суперджета"? Правда ли, что топ-менеджеры российских компаний не хотят летать на самолетах Сухого.
  • 24 мая 2019
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