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ТВ-Новости: Европа уходит в крайности
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 27 мая:
- Европарламент позеленел и стал более правым и более либеральным одновременно. Избиратель в ЕС отвернулся от традиционных тяжеловесов-центристов европейской политики.
- Адвокат Илья Новиков рассказал о последствиях решения международного трибунала ООН освободить украинских моряков, задержанных Россией.
- Собаки за штурвалом вертолета. Создатель сериала "Черное зеркало" в интервью Би-би-си говорит о людях и современных технологиях.
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27 мая 2019
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