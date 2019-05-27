ТВ-Новости: выборы в Европарламент
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ТВ-Новости: Европа уходит в крайности

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 27 мая:

  • Европарламент позеленел и стал более правым и более либеральным одновременно. Избиратель в ЕС отвернулся от традиционных тяжеловесов-центристов европейской политики.
  • Адвокат Илья Новиков рассказал о последствиях решения международного трибунала ООН освободить украинских моряков, задержанных Россией.
  • Собаки за штурвалом вертолета. Создатель сериала "Черное зеркало" в интервью Би-би-си говорит о людях и современных технологиях.
  • 27 мая 2019
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