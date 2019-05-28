Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
ТВ-Новости: Зеленский съездил на фронт и вернул Саакашвили
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 28 мая:
- Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовой в Донбассе и вернул гражданство Михаилу Саакашвили.
- Новый президент Литвы рассказал нам, почему хочет изменить риторику в отношении России.
- В России растет число дел о "неуважении к власти". Мы побывали в гостях у одного из них - автора поста о сказочном Путине.
-
28 мая 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне