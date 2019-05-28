ТВ-Новости: президент Зеленский посетил Донбасс
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ТВ-Новости: Зеленский съездил на фронт и вернул Саакашвили

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 28 мая:

  • Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовой в Донбассе и вернул гражданство Михаилу Саакашвили.
  • Новый президент Литвы рассказал нам, почему хочет изменить риторику в отношении России.
  • В России растет число дел о "неуважении к власти". Мы побывали в гостях у одного из них - автора поста о сказочном Путине.
  • 28 мая 2019
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